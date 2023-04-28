В Екатеринбурге на месте бывшего хлебзавода появится производство упаковки и отель

На территории комплекса зданий бывшего хлебозавода № 6 на ул. 8 марта, 203 в Екатеринбурге запустят производство одноразовой бумажной упаковки. Проект реализует компания «ФудФейс». Административно-хозяйственную часть здания планируется использовать под учебный центр с гостиницей.

«На сегодня решаются вопросы по подключению площадки к газу, электричеству, водоснабжению и водоотведению. Сроки запуска проекта будут понятны после прохождения всех процедур по подключению объекта к инженерным сетям»,— цитирует пресс-службу мэрии портал 66.ru.

Напомним, хлебозавод №6 прекратил выпуск хлебобулочной продукции в 2008 году. Сейчас на территории площадью более 15 тыс. кв. м. расположены производственные и иные здания с инженерными сетями, которые не используются.

В прошлом году администрация Екатеринбурга озвучила планы создания на территории бывшего хлебзавода индустриального парка. Здание заброшенного предприятия снесут до 2025 года.

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