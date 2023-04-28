Вторичные квартиры в Челябинске продаются быстрее, чем в целом по России

В марте средний срок экспозиции объявлений о продаже квартир на вторичном рынке Челябинска составил 108 дней. Это меньше, чем в большинстве городов-миллионников РФ, и в целом по России (157 дней). Об этом сообщают эксперты «Авито Недвижимость».

Средний срок показа объявлений в Челябинске по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 0,9%, к предыдущему месяцу — снизился на 1,8%. В целом по РФ показатель к марту 2022-го увеличился на 12,1%.

Среди российских мегаполисов дольше всего объявления о продаже квартир на вторичном рынке держатся в Краснодаре (168 дней), где средний срок их показа за год вырос на 69,7%, Волгограде (154 дня) и Санкт-Петербурге (153 дня). Быстрее всего такая недвижимость реализуется в Екатеринбурге (105 дней), Красноярске (108 дней) и Челябинске.