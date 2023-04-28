В Крыму экс-главу администрации Урожайновского поселения арестовали по подозрению в коррупции

В Крыму бывшую главу администрации Урожайновского сельского поселения Симферопольского района заключили под домашний арест в рамках расследования уголовного дела о коррупционных преступлениях. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР Крыма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СКР по Республике Адыгея Фото: пресс-служба СУ СКР по Республике Адыгея

По данным ведомства в период с ноября 2022 года по настоящее время подозреваемая фиктивно оформляла на работу родственников своих коллег для уборки территории. При этом фактические работы никто не выполнял, но на счета оформленных сотрудников ежемесячно начислялась заработная плата. Деньги обналичивали пособники экс-главы и передавали злоумышленнице. В преступную деятельность была вовлечена главный бухгалтер сельской администрации.

«Часть средств была перечислена на карту гражданского супруга главы за якобы выполняемые им функции инспектора военно-учетного стола администрации сельского поселения»,— говорится в сообщении.

Подозреваемой предъявили обвинение по ч. 3 ст. 160, ч. 4 ст. 290, ч. 2 ст. 292 УК РФ (присвоение денежных средств с использованием служебного положения, получение взятки в значительном размере). Расследование уголовного дела продолжается.

Анастасия Донскова

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