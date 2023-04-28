«Тема Google c игрушками и чипсами всегда была нелепостью»

Google отказывается от бесплатных фруктов и сладостей для сотрудников: один из работников корпорации пожаловался изданию The Atlantic на исчезновение сушеного манго, чипсов с луком и конфет M&M’s. Прежде IT-гигант решил сократить расходы на фитнес для сотрудников, степлеры и скотчи, а в январе 2023 года уволил 12 тыс. работников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Henry Nicholls, Reuters Фото: Henry Nicholls, Reuters

“Ъ FM” спросил у российских предпринимателей, как они относятся к подобным методам оптимизации расходов и на чем готовы экономить в своих компаниях.

Владелец отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы: «У нас был очень негативный опыт. Мы предложили персоналу ДМС и были крайне удивлены и даже потрясены, когда от большинства сотрудников услышали, что он им не нужен, потому что не покрывает, условно говоря, аборты или лечение от венерических заболеваний. Вместо этого у нас попросили денежные выплаты. Между тем основная масса персонала у нас молодежь. Так что они готовы скорее получить прибавку к зарплате, чем какой-то пространный ДМС, который не покрывает их возрастные риски». Владелец Mr.Doors Максим Валецкий: «Жирные последние годы для IT привели к сумасшествию в больших американских корпорациях. Я смотрел видео в TikTok, где сотрудники рассказывали, как прошел их день, и там не было ни одного часа, посвященного работе: хамам, визит к штатному психологу, спортзал. У нас в компании, в свою очередь, были моменты, когда мы чувствовали неуверенность и договорились с топ-менеджерами, что меняем соотношение фиксированной и мотивационной части выплат. То есть первая уменьшается, но увеличивается вторая в зависимости от того, что будет с продажами». Генеральный директор «Теремка» Михаил Гончаров: «Тема Google с этими игрушками и чипсами всегда была раздражителем и нелепостью. M&M's давался не для того, чтобы помочь людям, а просто для того, чтобы об этом все писали. Если действительно все плохо в корпорации, то надо не снэки убирать, а сокращать тех, кто сейчас ей не нужен. Нам во время пандемии COVID-19 пришлось тяжело, и было время, когда сотрудники вместо графика два через два работали, например, два через четыре».

Отказ от бесплатной вкусной еды и других удобств может быть сигналом сотрудникам о том, что Google переживает трудные времена, отмечает The Atlantic. Издание связывает это с опасениями из-за популярности искусственного интеллекта, в частности, ChatGPT.

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Даниил Бабкин