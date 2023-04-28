Дожди и до -1°С ночью ожидается в Удмуртии в эти выходные

В ночь на 29 апреля в Удмуртии столбик термометра окажется на уровне -1..+4°С, а на севере региона ожидаются отрицательные значения, сообщает пресс-служба гидрометцентра республики. Днем воздух прогреется до 16-21°С. Осадков не ожидается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

30 апреля местами пройдут дожди. Температура воздуха ночью составит 4-10°С, днем окажется в пределах 19-24°С. Однако в северных районах будет холоднее.

В ночь на 1 мая пройдут кратковременные дожди, которые сохранятся в дневные часы, а порывы ветра усилятся до 9-14 м/с. Температура воздуха ночью окажется в пределах 4-9°С, днем — 19-24°С. В первые рабочие дни ожидается ветреная погода с дождями.