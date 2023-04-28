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Глава Прикамья поручил правительству найти деньги на строительство стелы «Город трудовой доблести»

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил правительству найти средства на строительство стелы в честь присвоения Перми звания «Город трудовой доблести». «Мне казалось, что все вопросы с финансированием решены. Но в последнее время получаю информацию о том, что у бюджета денег не хватает. Тоже странная ситуация: слышу постоянно про какие-то арт-объекты, ракушки всякие, которые должны быть установлены в местах, освобожденных за счет краевых денег. А на стелу “Город трудовой доблести” коллеги почему-то денег найти не могут»,— заявил глава Прикамья на заседании пермского краевого оргкомитета «Победа».

Фото: пресс-служба губернатора пермского края

Фото: пресс-служба губернатора пермского края

«Готовы все финансовые обязательства взять на себя. Тем более что есть предприятия, которые согласны участвовать в создании объекта. Надо расставлять приоритеты в нашей деятельности: что важнее — ракушка или стела “Город трудовой доблести”? Наверное, стела»,— добавил губернатор.

По словам председателя совета ветеранов «Пермских моторов» Рашида Дзунзы, Пермь получила статус «Город трудовой доблести» в 2020 году, однако стела, посвященная этому событию, так и не была установлена.

Арт-объект «Доисторическая ракушка» мэрия Перми планирует установить в центре города, на месте киосков на перекрестке улицы Ленина и Комсомольского проспекта. Предполагается, что объект будет установлен на частные, спонсорские средства.

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