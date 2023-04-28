На третью очередь противопаводковой системы на Кубани выделят 172 млн рублей

ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Краснодарскому краю» проводит аукцион на строительство третьей очереди противопаводковой системы рек Кубани и Протоки. Начальная цена контракта — 172,5 млн руб., тендер опубликован на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

В рамках тендера планируется провести берегоукрепительные работы, реконструировать существующие дамбы обваливания, а также восстановить пикетаж дамб.

Конкурс переведен в этап работы комиссии, срок окончания подачи заявок завершился 27 апреля 2023 года. Итоги определения поставщика будут подведены 2 мая. Начальная цена контракта на 2023 год — 83,2 млн руб., на 2024 год — 89,2 млн руб. Работы финансируются из федерального бюджета.

Согласно плану работ, поставщику предстоит построить водооградительный вал на берегу реки Кубань в Краснодаре, а также в Славянском, Красноармейском и Калининском районах.

В техзадании говорится, что подрядчик обязан разработать и согласовать с заказчиком проект производства работ и технологические карты на все виды работ. Также поставщик должен передать по окончании строительства заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков.

Эксперты Главгосэкспертизы в апреле 2021 года выдали положительное заключение по проектно-сметной документации третьей очереди реконструкции противопаводковой системы обвалования рек Кубань и Протока. Сообщалось, что в целом будет реконструирован участок противопаводковой системы обвалования общей протяженностью 89,8 км.

Тат Гаспарян

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