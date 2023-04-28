Кубань вошла в число регионов-лидеров по количеству оформленной льготной парковки

Краснодарский край вошел в число регионов — лидеров по числу оформленных льготных парковочных мест. Об этом сообщила пресс-служба Краснодарского краевого объединения организаций профсоюзов со ссылкой на депутата Госдумы РФ Светлану Бессараб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

За год россияне подали более 1 млн заявок. Большая часть заявлений поступила из Москвы, Санкт-Петербурга, Кубани, Московской и Ростовской областей.

«В настоящее время на законодательном уровне процесс оформления льготы для граждан с инвалидностью значительно упрощен, они избавлены от сбора справок и личного посещения различных ведомств для подачи заявки, все можно сделать удаленно. При этом право на бесплатную парковку распространяется на все регионы России»,— пояснила госпожа Бессараб.

В удаленном формате заявления поступали через портал «Госуслуг» и личный кабинет в Федеральном реестре инвалидов.

Анастасия Донскова

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