На Ярославль надвигается гроза с ливнем

В отдельных районах Ярославской области и в Ярославле ожидается гроза с ливнем, с усилением ветра до 17 м/с. Об этом сообщает департамент региональной безопасности Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

Непогоду ждут до 18:00 28 апреля. В департаменте со ссылкой на метеорологов сообщают, что по всему региону ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах Ярославля и области гроза с ливнем. При грозе усилится восточный и юго-восточный ветер порывами 12-17 м/с.

«Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта на автодорогах федерального и местного значения, увеличение количества ДТП, повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушением в системе ЖКХ»,— отмечается в предупреждении департамента региональной безопасности.

Андрей Иванов