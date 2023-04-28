Нижегородские ученые разработали прибор для настройки работы головного мозга

Психофизиологи Университета Лобачевского (ННГУ) разработали прибор для настройки оптимальной работы головного мозга. Он поможет в реабилитации взрослых с последствиями инсульта и детям с синдромом дефицита внимания и гиперактивности сообщили в пресс-службе вуза.

Прибор называется «Нейрооптима». Он оснащен очками, наушниками, датчиками электроэнцефалограммы и пульсоксиметрами.

«На основе амплитуды ритмов мозговой активности формируется уникальный аудиовизуальный контент – тональные звуки и свет заданной частоты. В течение сеанса звук переходит от высоких частот к низким. Свет воспринимается мозгом как цветовые пятна – сначала красных, затем более холодных оттенков. Когда человек слышит звук, напоминающий флейту, и видит голубое серебристое сияние, клетки мозга уже работают в оптимальном режиме»,— рассказала руководитель проекта, заведующая кафедрой психофизиологии факультета социальных наук ННГУ Софья Полевая.

Бизнес-партнером проекта выступила компания «Мадин». Оборудование уже используют в некоторых региональных клиниках.

Анастасия Еремина