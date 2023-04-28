Sony получила рекордную годовую прибыль

Сегодня японский производитель электроники компания Sony представила результаты своей деятельности за четвертый квартал и весь 2022 финансовый год, который закончился у компании 31 марта. За квартал компания получила выручку в 3,06 трлн йен ($22,7 млрд), что на 35% больше, чем годом ранее и выше прогнозов аналитиков, опрошенных Refinitiv. За весь год компания получила выручку в 11,5 трлн йен ($84,7 млрд) и операционную прибыль 1,21 трлн йен ($8,9 млрд) — это выше, чем собственный прогноз по операционной прибыли (1,18 трлн йен) и является рекордным показателем для компании.

Таких показателей Sony удалось добиться в основном благодаря операциям, связанным с видеоиграми, и продаже чипов для фотокамер, которые активно используются многими производителями смартфонов. За весь 2022 финансовый год Sony продала 19,1 млн игровых приставок PlayStation 5, что выше ее собственного прогноза в 18 млн. Годом ранее компания смогла продать лишь 11,5 млн приставок из-за логистических проблем, связанных с пандемией COVID-19. Продажи чипов и сенсоров для фотокамер за год у Sony выросли на 36%.

Евгений Хвостик