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Донские волонтеры отправили очередную партию помощи участникам специальной военной операции

Ростовское отделение благотворительной организации «Золотые руки ангела» передало бойцам отряда «Север Z» 30 бескаркасных носилок и 85 пятиточечников, сообщили в организации.

Всего с апреля 2022 года ростовскими волонтерами пошито около 2000 носилок, 2000 пятиточечников, 277 комплектов нательного белья из флиса, изготовлено 217 печей-буржуек, более 3300 окопных свечей, более 350 эвакуационных строп и 400 кошек для эвакуации и разминирования, а также собрано и передано большое количество разнообразной гуманитарной помощи и медикаментов. В отделении отмечают, что изготовлением и сбором гумпомщи участники организации занимаются в свободное от основной работы время.

В Ростовской области отделения «Золотые руки ангела» есть в городах: Таганроге,  Новочеркасске,  Азове,  Шахтах,  Белой Калитве,  Морозовске,  Волгодонске.

Сергей Иванов

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