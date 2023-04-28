Донские волонтеры отправили очередную партию помощи участникам специальной военной операции

Ростовское отделение благотворительной организации «Золотые руки ангела» передало бойцам отряда «Север Z» 30 бескаркасных носилок и 85 пятиточечников, сообщили в организации.

Всего с апреля 2022 года ростовскими волонтерами пошито около 2000 носилок, 2000 пятиточечников, 277 комплектов нательного белья из флиса, изготовлено 217 печей-буржуек, более 3300 окопных свечей, более 350 эвакуационных строп и 400 кошек для эвакуации и разминирования, а также собрано и передано большое количество разнообразной гуманитарной помощи и медикаментов. В отделении отмечают, что изготовлением и сбором гумпомщи участники организации занимаются в свободное от основной работы время.

В Ростовской области отделения «Золотые руки ангела» есть в городах: Таганроге, Новочеркасске, Азове, Шахтах, Белой Калитве, Морозовске, Волгодонске.

Сергей Иванов