Сергей Мазуркевич назначен почетным консулом ЮАР в Свердловской области

В Екатеринбурге учредили пост почетного консула Южно-Африканской Республики (ЮАР), сообщило местное представительство министерства иностранных дел РФ. На эту должность назначен гендиректор «Уральского горнопромышленного холдинга» (прежнее «Транссибурал») Сергей Мазуркевич. Его консульский округ — Свердловская область.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Мазуркевич (в центре)

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Сергей Мазуркевич (в центре)

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«У Свердловской области с ЮАР уже реализуется ряд проектов, и мы надеемся, что теперь эта африканская страна станет для Урала еще немного ближе»,— говорится в сообщении.

Ранее губернатор Евгений Куйвашев заявлял, что свердловские предприятия готовы участвовать в проектах по развитию электроэнергетики ЮАР, разработке месторождений полезных ископаемых, водоподготовке, поставлять горнодобывающее, медицинское оборудование.

Диана Сунагатуллина

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте