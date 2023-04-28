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Сергей Мазуркевич назначен почетным консулом ЮАР в Свердловской области

В Екатеринбурге учредили пост почетного консула Южно-Африканской Республики (ЮАР), сообщило местное представительство министерства иностранных дел РФ. На эту должность назначен гендиректор «Уральского горнопромышленного холдинга» (прежнее «Транссибурал») Сергей Мазуркевич. Его консульский округ — Свердловская область.

Сергей Мазуркевич (в центре)

Сергей Мазуркевич (в центре)

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Сергей Мазуркевич (в центре)

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«У Свердловской области с ЮАР уже реализуется ряд проектов, и мы надеемся, что теперь эта африканская страна станет для Урала еще немного ближе»,— говорится в сообщении.

Ранее губернатор Евгений Куйвашев заявлял, что свердловские предприятия готовы участвовать в проектах по развитию электроэнергетики ЮАР, разработке месторождений полезных ископаемых, водоподготовке, поставлять горнодобывающее, медицинское оборудование.

Диана Сунагатуллина

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