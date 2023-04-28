Модернизацию погранперехода в Адлере завершат в 2025 году

Модернизацию пограничного пропуска в Адлере на границе с Абхазией завершат в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба ФГКУ «Росгранстрой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФГКУ «Росгранстрой» Фото: пресс-служба ФГКУ «Росгранстрой»

По результатам работ пропускная мощность объекта вырастет почти в 10 раз по количеству транспорта и в 2,5 раза по количеству туристов.

«Пропускная способность МАПП Адлер составит 14 тыс. транспортных средств и 80 тыс. человек в сутки, что позволит обеспечить пропуск растущего трафика»,— говорится в сообщении.

Как отметил глава Росгранстроя Геннадий Безлобенко, работы завершатся досрочно на три-пять месяцев за счет заключения контрактов на проектирование и выполнение строительно-монтажных работ с одной организацией. В настоящее время идет разработка проекта модернизации автомобильного пункта пропуска на границе с Абхазией и подъездных путей к нему.

Анастасия Донскова

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