Ярушкинский парк в Ижевске перепашут для борьбы с борщевиком

В столице Удмуртии на территории Ярушкинского парка пройдут работы по уничтожению борщевика Сосновского в три этапа: покос, перепахивание и засев. Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, такой механизм считается более результативным, поскольку наносит непосредственный вред корневой системе.
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Начальник управления благоустройства и охраны окружающей среды Евгений Бунтов отметил, что в первую очередь будут обрабатывться зоны, которые прилегают к тропинкам. «Важно сделать это, пока борщевик маленький, до того как он сбросит новые семена»,— подчеркнул господин Бунтов.
Подрядчику предстоит обработать порядка 6 га территорий. На эти цели выделено 500 тыс. руб.