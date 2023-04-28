Ярушкинский парк в Ижевске перепашут для борьбы с борщевиком

В столице Удмуртии на территории Ярушкинского парка пройдут работы по уничтожению борщевика Сосновского в три этапа: покос, перепахивание и засев. Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, такой механизм считается более результативным, поскольку наносит непосредственный вред корневой системе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Начальник управления благоустройства и охраны окружающей среды Евгений Бунтов отметил, что в первую очередь будут обрабатывться зоны, которые прилегают к тропинкам. «Важно сделать это, пока борщевик маленький, до того как он сбросит новые семена»,— подчеркнул господин Бунтов.

Подрядчику предстоит обработать порядка 6 га территорий. На эти цели выделено 500 тыс. руб.