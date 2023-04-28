На Нововоронежской АЭС определили лучших в деле охраны труда

На Нововоронежской АЭС подвели итоги конкурсов, посвященных Всемирному дню охраны труда, который празднуется 28 апреля. Специальная комиссия решала непростую задачу - выбрать победителей из многообразия работ, пропагандирующих снижение потенциальных рисков и безопасный труд, как основу полноценной жизни. Потому что каждое произведение заслуживало награды.

Фото: Роман Пышкин, пресс-служба НВ АЭС

«Нашей стратегической целью является формирование культуры безопасности, нетерпимого отношения к нарушениям требований охраны труда. Благодаря таким конкурсам мы повышаем вовлеченность людей в мероприятия по охране труда, мотивируем работников к безопасному поведению для сохранения их жизни и здоровья, попутно формируя командный дух у персонала НВ АЭС. Мероприятие становится более увлекательным и массовым. Если первые конкурсы собирали несколько десятков участников, то теперь счет идет на сотни, цеха готовятся заранее, а конкуренция и качество работ возрастает», - с удовлетворением отметила руководитель отдела охраны труда НВ АЭС Лилия Кутергина.

Победители административно-общественного смотра-конкурса состояния охраны труда на НВ АЭС в 2023 году.

1 группа

1-е место - химический цех (начальник Андрей Владимирович Гаранин).

2-е место - реакторный цех №5 (начальник Алексей Георгиевич Каприелов).

3-е место - реакторный цех №6 (начальник Андрей Николаевич Казьмин).

2 группа

1-е место - служба безопасности (руководитель Сергей Витальевич Чесноков).

2-е место - отдел метрологии (руководитель Сергей Николаевич Букреев).

3-е место - отдел информационно-коммуникационных технологий (руководитель Алексей Владимирович Буравцов).

3 группа

1-е место - управление информации и общественных связей (и.о. руководителя Николай Александрович Борщ).

2-е место - отдел развития ПСР (руководитель Ирина Анатольевна Колягина).

3-е место - отдел договоров (руководитель Светлана Владимировна Черных).

Акция в разделе творчества уже вышла за рамки станции, в ней участвуют дети всех школ атомграда и даже детских садов. Всего комиссия оценивала 321 работу. В этом году прослеживается акцент на аистов, которые считаются символом семейного благополучия, домашнего уюта и любви к Родине. Все чаще работники НВ АЭС стали представлять на конкурс 3D инсталляции.

Победители конкурсов

За активное участие и пропаганду безопасных условий труда Приза зрительских симпатий удостоился Совет ветеранов НВ АЭС.

Плакаты в стиле 3D инсталляция

Третье место занял коллектив отдела использования опыта эксплуатации и расследования нарушений. Вторая позиция у персонала Секретариата, лучшей же признана работа сотрудников Службы безопасности.

Плакат-рисунок

Третье место у работников отдела использования опыта эксплуатации и расследования нарушений, второе - поделили отдел ядерной безопасности и надежности и цех по обращению с радиоактивными отходами, а первым стал коллектив Секретариата.

Плакат-скрапбукинг

Призовую тройку замкнули отдел организации и оплаты труда и управление закупок, на втором месте лаборатория психофизиологического обеспечения. Лучшей стала работа коллектива отдела модернизации и продлении ресурса.

Плакат будущего

Победителем признано творчество работников турбинного цеха №6.

Совместная работа сотрудников НВ АЭС и их детей

Звание победителя разделили отдел технической инспекции и промышленной безопасности и проектный офис по реализации зарубежных проектов.

Видеоролики по охране труда

В самом зрелищной и наглядной номинации третье место у цеха по обращению с радиоактивными отходами, второе - у службы безопасности, первым стал цех тепловой автоматики и измерений.

Открытый конкурс по охране труда

3-е место - Виктория Викторовна Серебрякова (ОООС).

2-е место - Александр Васильевич Пилюгин (ЦТАИ).

1-е место - Сергей Дмитриевич Полозков (ОЯБиН).

«Участие в открытом конкурсе по охране труда позволило проверить свой уровень знаний. При ответах на нестандартные вопросы пришлось проявить смекалку. Мне было интересно. На работниках атомных станций и подрядных организаций лежит особая личная ответственность. Принципы безопасности и охраны труда важно не просто изучать и понимать, но пропагандировать их среди коллег», - считает победитель, инженер отдел ядерной безопасности и надежности НВ АЭС Сергей Полозков.

В этом году на конкурс плакатов были представлены 50 работ от 22 подразделений. 253 рисунка от 239 участников участвовали в конкурсе детского рисунка по охране труда среди детей работников станции, подрядных организаций, школ, детских садов Нововоронежа. В открытом конкурсе на знание правил охраны труда поучаствовали 196 сотрудников атомной станции. Теперь победители будут поощрены специальными призами. А всего с 2017 года в аналогичных конкурсах на НВ АЭС жюри оценивало уже 1987 произведений.

За высокую активность в проведении мероприятий, посвященных Всемирному дня охраны труда на НВ АЭС в 2023 году, организаторы отдельно поблагодарили заместителя руководителя проекта «Лига безопасности» Александра Сергеевича Белкина и председателя Совета ветеранов НВ АЭС Валентину Алексеевну Кудрявцеву.

Темой Всемирного дня охраны труда в 2023 году является «Безопасная и здоровая рабочая среда - основополагающий принцип и право в сфере труда». На повестке дня привлечение внимания общества к проблеме снижения травматизма и выработке стратегии в рамках рабочего коллектива, предприятия, страны, направленных на обеспечение безопасных условий труда.