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Нижегородские власти готовы платить по 2 тысячи рублей информаторам о нетрезвых водителях

Правительство Нижегородской области установило денежное вознаграждение в размере 2 тыс. руб., которое будет выплачиваться гражданам за информацию о лицах, управляющих автомобилем в состоянии опьянения.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Если совершеннолетний нижегородец сообщит в полицию о пьяном водителе и эта информация подтвердится, то информатор будет иметь право на получение премии, подав письменное заявление с копией паспортных данных в департамент региональной безопасности Нижегородской области.

Решение о выплате из средств областного бюджета власти должны принять в течение десяти дней. Норма вступает в силу с 1 мая 2023 года.

Иван Сергеев

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