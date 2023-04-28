Прокуратура Кубани выявила попытку растраты 147 млн рублей при закупке подгузников для инвалидов

Прокуратура Краснодарского края выявила возможность необоснованного расходования бюджетных средств в размере 147,4 млн руб. при закупке абсорбирующего белья, подгузников, спецсредств и ортопедической обуви для инвалидов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Иссинского района Фото: пресс-служба администрации Иссинского района

Закупку планировало отделение пенсионного фонда и соцстрахования РФ по Краснодарскому краю. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили, что в предложении единственного поставщика были указаны необоснованно завышенные цены.

В связи с обнаруженными сведениями управляющему фонда было объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона о бюджете и закупках.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram