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Прокуратура Кубани выявила попытку растраты 147 млн рублей при закупке подгузников для инвалидов

Прокуратура Краснодарского края выявила возможность необоснованного расходования бюджетных средств в размере 147,4 млн руб. при закупке абсорбирующего белья, подгузников, спецсредств и ортопедической обуви для инвалидов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба администрации Иссинского района

Фото: пресс-служба администрации Иссинского района

Закупку планировало отделение пенсионного фонда и соцстрахования РФ по Краснодарскому краю. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили, что в предложении единственного поставщика были указаны необоснованно завышенные цены.

В связи с обнаруженными сведениями управляющему фонда было объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона о бюджете и закупках.

Анастасия Донскова

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