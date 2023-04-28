В Воронеже дошло до суда дело о хищении 2,7 млн рублей, выделенных на поддержку при покупке жилья

Прокуратура Воронежской области утвердила обвинительное заключение против бывшего 40-летнего начальника отдела регионального агентства жилищного ипотечного кредитования (АИЖК), подозреваемого в шести эпизодах мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Об этом сообщили в ведомстве.

Имя фигуранта не раскрывается. По версии следствия, в 2020-2022 годах он подделал документы и похитил более 2,7 млн руб., выделенных на оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан, покупающим жилье в системе жилищного ипотечного кредитования.

В региональном управлении СКР уточнили, что средства выделялись по программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области». Они должны были пойти на социальные выплаты. На предварительном следствии фигурант признал вину, добавили в следственном ведомстве.

Иван Недокопов

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