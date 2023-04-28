Автобус «Башавтотранса» с пассажирами опрокинулся в кювет

Сегодня в Куюргазинском районе Башкирии на 21 км дороги Нижнее Бабаларово-Ермолаево-Маячный вблизи населенного пункта Якшимбетово пассажирский автобус марки ПАЗ, принадлежащий ГУП «Башавтотранс», съехал в кювет и опрокинулся на бок. В салоне транспортного средства, кроме водителя, находились пятеро пассажиров, никто не пострадал, розлива топлива нет, сообщили в пресс-службах республиканских МЧС и ГИБДД.

По словам водителя, он не справился с управлением на гравийном покрытии. Пассажиры уехали в пункт назначения на попутном транспорте. По факту ДТП начато разбирательство.

Влада Шипилова

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