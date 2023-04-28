Приставы и ГИБДД разыскивают Mitsubishi Pajero, спрятанный от них депутатом Чайковской думы

Судебные приставы взыскивают гражданский ущерб с депутата Чайковской городской думы. Для этого они арестовали часть имущества должника. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Пермскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее депутат Чайковской городской думы обвинялась в мошенничестве, однако уголовное дело прекратили в связи с истечением срока давности. Как было установлено в ходе следствия, своими действиями депутат и ее супруг причинили значительный ущерб местному предпринимателю. При выходе из состава учредителей он не смог получить доли в уставных капиталах двух компаний, совладельцем которых также являлась депутат. Впоследствии потерпевший скончался. В порядке гражданского судопроизводства причиненный ущерб в размере более 46,5 млн руб. взыскала вдова предпринимателя. Исполнительный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по г. Чайковскому ГУ ФССП России по Пермскому краю.

Зная о наличии задолженности, депутат и ее супруг свои финансовые обязательства не исполняют. В ходе проверки имущественного положения должников приставы выяснили, что за ними зарегистрированы гаражи и автомобили Lexus RX и Mitsubishi Pajero Sport. Пристав наложил арест на гаражи и Lexus. Так как вторую иномарку должники скрывают, в ГИБДД направлена ориентировка о ее задержании. Все арестованное имущество после оценки специалиста будут передавать на принудительную реализацию.