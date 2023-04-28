В Петербурге задержали мужчину по подозрению в домогательствах к школьнице в метро

Транспортная полиция получила обращение от 15-летней девочки о домогательствах со стороны незнакомца в метро. Мужчину задержали на станции метро «Гостиный двор», пишет «Фонтанка».

По словам школьницы, вечером 26 апреля в вагоне поезда она ехала от станции метро «Площадь Александра Невского» до «Гостиного двора». В это время девочку зажал в углу мужчина и начал трогать против ее воли. Школьница смогла выйти из поезда и обратилась к транспортной полиции на станции «Гостиный двор». Через 20 минут сотрудники правоохранительных органов задержали 29-летнего подозреваемого.

Им оказался 29-летний житель Всеволожска. Девочка подтвердила, что именно он домогался ее в вагоне метро. В отношении мужчины составлен протокол о мелком хулиганстве, его поместили в камеру. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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