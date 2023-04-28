Краевые власти назвали стоимость проведения в Перми российской студенческой весны

Стоимость проведения XXXI Всероссийского фестиваля студенческого творчества «Российская студенческая весна» в Перми составит 300 млн руб., из них 200 млн руб. выделит краевой, а 100 млн руб.— федеральный бюджет. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на вице-премьера края Алексея Черникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

XXXI Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» для студентов высшего образования, совместный проект Российского Союза Молодежи и президентской платформы «Россия — страна возможностей», стартует с 26 мая и пройдет по 1 июня 2023 года в Перми. 3,5 тыс. конкурсантов из более чем 70 регионов представят около 1,5 тыс. конкурсных номеров. Студенты будут соревноваться в 52 номинациях по 10 направлениям, в том числе в «Региональной программе».

Фестиваль пройдет в рамках празднования 300-летия Перми региона и Дня Российского Союза Молодежи (31 мая) и станет одним из массовых молодежных конкурсных мероприятий в России для студентов вузов. Слоган фестиваля — «Все по-своему».