В Туве открыт крупнейший в России буддийский храм

Крупнейший буддийский монастырь России открыт сегодня, 28 апреля, в Республике Тыва. 12-этажный храм возведен при финансовой поддержке Культурного фонда им. Кужугета Шойгу, строительство комплекса велось с 2014 года.

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Во время церемонии открытия в основание центральной статуи монастыря была заложена священная реликвия — частичка праха Будды, вывезенная далай-ламой XIV из Тибета в 1959 году. Реликвия передана тувинскому буддийскому монастырю в ходе аудиенции представителей Культурного фонда им. Кужугета Шойгу в Индии в прошлом году.

Проект храмового комплекса разработан с учетом сейсмических особенностей региона. Внутренняя отделка выполнена под руководством заслуженного художника РФ скульптора Даши Намдакова. Общая площадь комплекса составила 9,3 га.

Ранее глава региона Владислав Ховалыг отметил, что при наполнении монастыря проведена «крайне щепетильная» работа. На первом этаже монастыря расположена буддийская экспозиция, где представлено более 3 тыс. предметов из фонда Национального музея республики, в том числе большое количество религиозных книг на тибетском и старо-монгольском языках, и среди них — уникальное собрание тибетских текстов со словами Будды, найденных близ села Кунгуртуг в 1970-х годах.

Президент России Владимир Путин поздравил участников церемонии открытия и жителей республики с историческим событием, отметив, что комплекс станет одним из главных буддийских религиозных, культурных и образовательных центров страны.

Лолита Белова, Новосибирск