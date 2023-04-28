В Челябинской области средняя ставка аренды частного дома выросла на 48,3%

В апреле средняя ставка аренды частного дома в Челябинской области составила 49 тыс. руб. в месяц. Это на 48,3% больше, чем аналогичном периоде прошлого года, и на 38,3% — чем в начале 2023-го. Об этом сообщается в исследовании портала недвижимости «Мир квартир».

Среди регионов РФ ощутимее всего аренда домов в среднем за год подорожала в Удмуртии (+84,7%), Брянской (+75,8%), Амурской (+65,2%), Костромской (+63,2%) областях и Пермском крае (+61,5%). В целом по России динамика составила 11,1%, показатель вырос до 32,6 тыс. руб.

По сравнению с прошлым годом существенно дешевле стало арендовать частный дом в Кировской области (–30,3%), Бурятии (–28,2%), Севастополе (–28,1%), Курганской области (–23,6%) и Чечне (–20,4%). Незначительное снижение ставок отмечено в Ханты-Мансийском автономном округе (-1%) и Московской области (-1,4%).