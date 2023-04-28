В Еткульском районе суд приостановил работу реабилитационного центра из-за антисанитарии

Еткульский районный суд Челябинской области приостановил деятельность автономной некоммерческой организации «Центр социальной адаптации „Лайф“» после проверки прокуратуры. Организацию закрыли на 45 суток, сообщает региональное надзорное ведомство.

Центр, оказывающий реабилитационные услуги людям с алкогольной и наркотической зависимостями, располагался в жилом доме в деревне Потапово Еткульского района. Во время проверки с участием уполномоченного по правам человека в регионе Юлии Сударенко, были выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и требований пожарной безопасности.

Прокуратура района возбудила в отношении АНО административное дело по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). По результатам его рассмотрения Еткульский районный суд решил временно закрыть центр. Кроме того, в Тракторозаводский районный суд Челябинска прокуратура направила иск о запрете оказывать подобные услуги в жилом доме. Решение по нему пока не принято.