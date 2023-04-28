На поддержку паромного сообщения между Крымом и Кубанью направят 5,7 млрд рублей

На поддержку паромного сообщения между Краснодарским краем и Крымом из резервного фонда правительства РФ направят 5,7 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Фото: VK «Керченская паромная переправа»
Средства из федерального бюджета получит ФГУП «Научно-исследовательский и конструкторский институт испытательных машин, приборов и средств измерения масс». Организация эксплуатирует шесть паромов, работающих на Керченской переправе.
Доклад об использовании бюджетных средств будет представлен в правительство РФ 1 февраля 2024 года.
Читайте нас в Telegram