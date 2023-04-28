В Тракторозаводском районе Челябинска ограничат движение на трех улицах до середины лета

В Челябинске на 2,5 месяца ограничат движение транспорта на трех улицах в Тракторозаводском районе. Это связано с ремонтом теплотрассы. Соответствующее распоряжение заместителя главы города по дорожному хозяйству Андрея Ксензова опубликовано на сайте мэрии.

Согласно документу, при выполнении работ открытым способом на проезжей части с 8 часов 1 мая до 22 часов 15 июля будет ограничено движение транспорта на улице Танкистов на участке от Салютной до Первой пятилетки. Также ограничения затронут улицу Первую пятилетку. Кроме того, с 15 по 30 июня будет полностью закрыто движение на перекрестке Салютной и Танкистов (в районе дома №148).

К 25 июля подрядчик должен восстановить нарушенное благоустройство.