Бывший вице-премьер края не смогла отменить домашний арест

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление сроков домашнего ареста бывшему вице-премьеру Пермского края Елене Лопаевой. Ранее постановление о продлении такой меры пресечения до 8 мая вынес Пермский краевой суд. Об этом сообщает портал «РБК-Пермь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Елена Лопаева изначально обвинялась в мошенничестве в особо крупном размере в группе лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Речь идет о хищении денежных средств фонда «Содействие — XXI век». В январе 2022 года она была задержана в Москве, доставлена в Нижний Новгород, где суд заключил ее в СИЗО. Госпожа Лопаева и директор фонда Елена Найданова заключили досудебные соглашения и дали показания в отношении иных лиц о причастности их к преступлению. В июне 2022 года суд изменил Елене Лопаевой меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. В декабре 2022 года обеих обвиняемых уведомили о расторжении досудебного соглашения из-за невыполнения его условий.

В окончательной редакции Елене Лопаевой и Елене Найдановой предъявили обвинение в растрате 67,7 млн руб., выделенных ПАО «ЛУКОЙЛ» для нужд фонда. Госпожа Лопаева с квалификацией своих действий не согласна и написала явку с повинной.