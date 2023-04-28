Аэропорты Кубани перейдут на отечественный софт

Аэропорты Краснодарского края перейдут на программное обеспечение от российских разработчиков. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе ГК «Аэродинамика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: VK «Аэропорт Сочи» Фото: VK «Аэропорт Сочи»

В частности, в аэропортах Сочи, Анапы и Краснодара вместо зарубежной программы будут использовать российскую систему ArCute. Как отметили в компании, отечественный аналог ни в чем не уступает зарубежному продукту и превосходит его за счет лучшей интеграции с другими информационными системами аэропорта.

«На текущий момент производится подготовка ИТ-инфраструктуры для возможности проведения работ по замене программного обеспечения незаметно для пассажиров. Все работы по переходу на новую систему должны быть завершены в аэропортах группы к 1 июля 2023 года»,— сообщает оператор кубанских аэропортов.

По данным «Известий», разработчиком программного обеспечения является холдинг «Аэропорты регионов». Система уже внедрена в аэропортах Екатеринбурга, Самары, Нижнего Новгорода, Саратова, Ростова-на-Дону, Нового Уренгоя, Петропавловска-Камчатского, Благовещенска, Оренбурга и Тобольска. Софт также закупил аэропорт Шереметьево. Разработчик участвует в конкурсе на поставку продукта еще в 20 авиаузлов РФ.

Анастасия Донскова

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