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Коммерсантъ FM
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«В центре внимания игра "Спартак"—"Ростов"»

Владимир Осипов — о старте 25-го тура Российской премьер-лиги

28 апреля с матча «Динамо»—«Факел» начнется 25-й тур РПЛ. Официальное празднование 100-летия московского клуба пройдет именно в этот вечер. На стадионе имена Льва Яшина запланирована концертная программа и световое шоу. Но с точки зрения турнирной борьбы в центре внимания поклонников футбола будут другие игры. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Официально свое столетие динамовцы отметили 18 апреля. Но поражение от «Зенита» в Санкт-Петербурге вряд ли добавило юбилярам позитива, поэтому на домашней арене решили порадовать болельщиков не только шоу-программой, но и яркой игрой, к тому же победной. Расчет понятен: «Факел» не самая сильная команда чемпионата, она всего лишь бьется за право остаться в РПЛ. Поэтому с фаворитами и аутсайдерами здесь все понятно.

К 100-летию «Динамо» в Москве открылся музей спортивного общества

К 100-летию «Динамо» в Москве открылся музей спортивного общества

На победу «Динамо» коэффициент в «Лиге ставок» 1,57, а на успех «Факела» — выше 6. Даже ничья идет за весомые 4,6. С одной стороны, все понятно: при таком стечении известных гостей «Динамо» не должно проиграть. Только вот у команды сейчас серьезные трудности, считает Виталий Дьяков, который сам играл за бело-голубых: «Проблемы в центре с защитой и с игрой в целом. В атаке "Динамо" играет, пытаясь только за счет индивидуального мастерства некоторых футболистов, какой-то командной игры у них в атаке нет вообще».

И все же матч «Динамо»—«Факел» нейтральному болельщику больше интересен шоу-программой. А вот встречи, в которых действительно многое будет решаться в борьбе за медали, пройдут в субботу.

В центре внимания игра «Спартак»—«Ростов», которая пройдет в Москве на «Открытие Банк Арене». Команды занимают второе и третье место в турнирной таблице, и их разделяет всего одно очко. Противостояние Валерия Карпина и красно-белого клуба, который он когда-то возглавлял, считается центральным матчем тура. Расклад сил, с точки зрения букмекеров, здесь очевиден.

После того как «Спартак» вытащил игру против «Краснодара», уступая 0:2, коэффициент на победу народной команды высоко не поднимается. В «Лиге ставок» успех Гильермо Абаскаля и компании идет за 1,77, победу «Ростова» с Карпиным можно взять за 4,6. При этом «Ростов» сейчас в полном порядке, уверен игрок Медиалиги Алексей Гасилин:

«Сейчас они играют с позиции силы, хорошо, компактно играют в обороне. Как будто даже не могу найти какие-то минусы в этой команде. Я думаю, что хорошая проверка будет со "Спартаком"».

Но кто бы ни потерял очки в матче «Спартак»—«Ростов», это будет на руку ЦСКА, который тоже претендует на медали в этом сезоне. Армейцев в 25-м туре ждет непростой выезд в Грозный. «Лига ставок» дает коэффициент 3,2 на победу «Ахмата» и 2,2 на то, что верх возьмет команда Владимира Федотова. Причем в матчах тура сложно учитывать только футбольные расклады.

Постоянные судейские скандалы заставляют тех, кто делает ставки, быть острожными. Где гарантия, что в Грозном ошибки арбитров не повлияют на исход матча? Вообще, судейская тема в последнее время обсуждается постоянно, и даже тренер сборной России Николай Писарев призывает арбитров прийти в себя: «Судьи тоже должны задуматься. Потому что понятно начало, после паузы они не вкатились, но сейчас уже пора вкатываться. Уже слишком много к ним вопросов, и кто-то должен на них ответить».

ЦСКА уперся в «Спартак»

ЦСКА уперся в «Спартак»

Что же касается самой надежной ставки тура, на которую даже арбитры не смогут повлиять, то это победа «Зенита» над «Крыльями Советов» за 1,7. В «Зените» хотят как можно скорее оформить чемпионство и вряд ли будут играть спустя рукава в Самаре.

Воскресные матчи 25-го тура обещают чуть меньше огня, чем субботние, хотя здесь за очки будут сражаться два главных претендента на прямой вылет из РПЛ. «Торпедо» сыграет с «Сочи» на выезде, а «Химки» на «РЖД Арене» с «Локомотивом». Букмекеры не верят в аутсайдеров совершенно. Победа «Торпедо» в Сочи идет в «Лиге ставок» за внушительные 7, а успех «Химок» против «Локомотива» — за 6,4. Но поверить в то, что «Локомотив» дома проиграет «Химкам», очень сложно. Так что еще один весьма вероятный вариант развития событий — победа «Локо» в «Лиге ставок» за 1,47.

Кстати, эту встречу, так же как игру «Сочи»—«Торпедо», в воскресенье покажет общедоступный спортивной федеральный канал. В субботу «Матч ТВ» выбрал для показа встречу «Спартак»—«Ростов».

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