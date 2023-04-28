Здание музея PERMM выставлено на продажу за 260 млн рублей

Многопрофильный холдинг «Сатурн-Р» продает или сдает в аренду здание, занимаемое музеем современного искусства PERMM на бульваре Гагарина, 24. Как указано в объявлении на сайте «Авито», продажей объекта занимается агентство недвижимости «Сатурн-Р». Пятиэтажное здание с цокольным этажом имеет площадь 2,9 тыс. кв. м, земельный участок под строением — 4,4 тыс. кв. м. Аренда объекта стоит 600 руб. за 1 кв. м — итого 1,7 млн руб. в месяц. Стоимость аренды указана без коммунальных и эксплуатационных платежей. Покупка актива обойдется в 260 млн руб. Продать или сдать в аренду здание на бульваре Гагарина, 24, холдинг решил после того, как стало известно о переезде музея совриска в помещения автосалона «Телта-МБ» на ул. Крисанова, 4.

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Напомним, что музей PERMM с 2014 года арендует у «Сатурн-Р» здание бывшего торгового центра на бульваре Гагарина, 24. В 2023 году стоимость аренды здания для музея увеличилась с 16 до 18 млн руб. (около 1,5 млн руб. в месяц). В январе этого года стало известно, что культурное учреждение переедет в здание автосалона «Телта-МБ», где продают Mercedes-Benz. Аренда этого здания обойдется музею в 70 млн руб. в год (5,8 млн руб. в месяц).

Ранее владелец «Сатурн-Р» Александр Репин сообщал, что в освободившемся после переезда музея здании могут открыть элитный ресторан. Еще один вариант, который рассматривает бизнесмен,— продать или сдать помещения в аренду под частную клинику.