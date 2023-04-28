Оборот компаний по добыче полезных ископаемых в Удмуртии сократился на 49%

Оборот организаций Удмуртии за январь-март 2023 года составил 373,6 млрд руб. Это на 2,6% меньше, чем объем за аналогичный период прошлого года, сообщает Удмуртсат. При этом за март оборот сократился до 141,7 млрд руб., что на 2% меньше показателя за этот же месяц в 2022 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В частности, оборот организаций в сфере сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства за три месяца 2023 года составил 11,4 млрд руб., сокращение — 3,4%. Добыча полезных ископаемых снизилась на 49% — 61,1 млрд руб.

При этом обрабатывающие производства, напротив, продемонстрировали рост в 17% по отношению к первому кварталу 2022 года. Так, показатель вырос до 114,8 млрд руб.