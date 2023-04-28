В Сочи из-за сильного ветра закрыли горнолыжные трассы на Красной поляне

Горнолыжные трассы на курорте «Красная Поляна» закрыли из-за сильного ветра. Об этом сообщила пресс-служба курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба курорта «Красная поляна» Фото: пресс-служба курорта «Красная поляна»

«Канатные дорогие “Аибга” и “Черная Пирамида” остановлены из-за сильного ветра»,— говорится в сообщении.

Ранее представители курорта опубликовали расписание работ лыжных трасс на 28 апреля. На территории байк-парка запланировано проведение соревнований по скоростному спуску в период с 28 по 30 апреля, в связи с чем предварительно закрыли трассы «Ежевика», «Дорблю», «Барсучий», «Каньон» и нижняя часть трассы «Вжух».

Анастасия Донскова

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