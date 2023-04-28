«Яндекс»: нижегородцы отправятся в Армению, Турцию и Казахстан в майские праздники

Самыми популярными направлениями для путешествий в майские праздники у нижегородцев стали Армения, Турция, Казахстан, Беларусь и Азербайджан. Об этом сообщили аналитики сервиса «Яндекс. Путешествия» по результатам бронирования отелей и поиска билетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Среди нижегородцев, запланировавших отпуск в майские праздники, зарубежные направления выбрали 20% туристов. Остальные планируют поездки по России. Самыми востребованными внутренними направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Калининград. На шестом месте — путешествия по Нижегородской области.

В целом пользователей, планирующих путешествие в майские праздники, стало на 20% больше по сравнению с прошлым годом.

Обычная поездка продлится около недели. Ночь в российском отеле обойдется в среднем в 6 тыс. руб., как и в прошлом году. Гостиницы в странах ближнего зарубежья подорожали в 1,5 раза за год и теперь тоже стоят 6 тыс. руб. за сутки, а в целом за границей — 7,7 тыс. руб. за сутки (+40%).

Перелет внутри России в обе стороны обойдется в среднем в 13 тыс. руб. (+13%), за границу и обратно — в 29,3 тыс. руб. (-3%).

Анастасия Еремина