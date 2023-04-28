Шестиэтажное здание гостиницы выставили на продажу в центре Казани за полмиллиарда рублей

В Казани на продажу выставили шестиэтажное здание гостиничного комплекса стоимостью 590 млн руб. Объявление опубликовано на сайте Avito.

Речь идет о здании на Петербургской, 19. Площадь помещения составляет 6,4 тыс. кв. м. Само здание находится в черновой отделке, все коммуникации при этом подведены.

По словам автора объявления, у здания есть удобные подъездные пути из любой части города, в том числе со стороны аэропорта и вокзала. Объект находится в историческом центре Казани, в месте с интенсивным пешеходным движением.

«Под зданием организована подземная парковка на 15-20 машиномест. Въезд на территорию осуществляется со стороны Щербаковского переулка, пешеходные подходы организованы также с ул. Петербургской. Вдоль Щербаковского переулка обустроена гостевая парковка», — говорится в объявлении.

Здание можно использовать под отель и бизнес-центр.

"Ъ-Казань"