В Симферополе объявили штормовое предупреждение из-за сильного дождя

В Симферополе до конца суток 28 апреля объявлено штормовое предупреждение из-за сильного дождя. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

На территории Крыма до второй половины дня 29 апреля ожидают подъема уровня рек на реках северного предгорья и ЮБК без достижения опасных отметок. В ведомстве сообщили, что ветер может усилиться до 15–20 м/с.

«В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах»,— говорится в сообщении.

По данным крымского управления МЧС, вероятны подтопления территорий и происшествия в акваториях Черного и Азовского морей.

Анастасия Донскова

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