Пермское предприятие представит на выставке INNOPROM свои разработки в программном обеспечении

Пермская компания «Меридиан» готовится принять участие в международной промышленной выставке INNOPROM, которая пройдет в Екатеринбурге в июле. В компании сообщили, что презентуют на мероприятии свои импортозамещающие разработки в области программного обеспечения.

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В 2022 году многие зарубежные разработчики программного обеспечения ограничили российским предприятиям доступ к своему продукту. Сильнее всего проблема затронула крупный бизнес промышленных отраслей. «Меридиан» же в течение нескольких лет работает над импортозамещением программного обеспечения. Разработки предприятия в этой области успешно используют производители лекарств, молочных продуктов, напитков и представители других отраслей.

Пермская компания разрабатывает систему мониторинга, анализа и прогнозирования технологических процессов класса SCADA для разных отраслей промышленности. Это программное обеспечение позволит решить все задачи оперативно-диспетчерского контроля и управления. Используя специализированное ПО, производители смогут экономить свои ресурсы, сократят риск аварий и повысят безопасность работы сотрудников. Программное обеспечение пермской компании позволит в реальном времени контролировать показатели, прогнозировать ресурсы и объемы производства, дистанционно управлять труднодоступными и отдаленными рабочими узлами. Продукт «Меридиана» поможет предприятиям эффективно эксплуатировать оборудование и снизит риски человеческого фактора.

ООО "Меридиан"