В Ярославле группа обнальщиков заработала 27 млн рублей

УМВД России по Ярославской области завершило расследование уголовного дела организованной группы, которая занималась обналичивание денежных средств, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Деньги

Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Деньги

Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в группу входили три жителя Ярославля — двое мужчин и одна женщина. Они были задержаны в октябре 2021 года. Как полагают в полиции, обвиняемые «за денежное вознаграждение предоставляли юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию клиентов», получая 7% от сумм, подлежащих обналичиванию. С декабря 2019 по май 2021 года группа незаконный получила доход в размере 27 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд, члены группы обвиняются по статье «Незаконная банковская деятельность» (п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Им грозит до 7 лет лишения свободы.

Антон Голицын