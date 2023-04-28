Первая выставка в новой Пермской художественной галерее состоится летом 2024 года

Строительство нового здания Пермской художественной галереи завершится в декабре 2023 года. Об этом сообщила министр культуры Пермского края Алла Платонова во время трансляции в своем телеграм-канале. Она отметила, что строительные работы идут «очень хорошими темпами». Летом 2024 года, по словам министра, в новой галерее пройдет первая выставка.

Новое строящееся здание галереи будет расположено на ул. Советской, 1, на территории культурного кластера «Завод Шпагина». Общая площадь объекта превысит 20 тыс. кв. м. Наряду с выставочными залами здесь появятся библиотека, образовательный центр, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские. Ранее сообщалось, что ввести здание галереи в эксплуатацию планируется в III квартале 2023 года.