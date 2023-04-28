Власти Кубани направят 50 млн рублей на поддержку овцеводства

В Краснодарском крае на поддержку овцеводства направят 50 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Их можно будет направить на возведение современных овцекомплексов промышленного типа не менее чем на 1 тыс. голов. Планируется, что средства позволят компенсировать до 50% затрат на их строительство»,— отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Программа поддержки овцеводства в крае будет действовать впервые. Гранты позволят производителям закупать овец высокопродуктивных пород. Конкурс по предоставлению выплат хотят провести во втором полугодии 2023 года.

В общей сложности на поддержку аграриев на Кубани в 2023 году направили 11 млрд руб. из регионального и федерального бюджетов.

Анастасия Донскова

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