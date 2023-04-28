Владимир Путин наградил знаком отличия челябинца, создавшего поликлинику для бездомных

Президент России Владимир Путин наградил директора челябинской автономной некоммерческой организации «Другая медицина» Евгения Косовских знаком отличия «За благодеяние». Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства 27 апреля.

Евгений Косовских, более известный как доктор Женя, открыл первую в России поликлинику для бездомных в июле прошлого года в Челябинске. До этого он много лет оказывал нуждающимся медицинскую помощь, выезжая в места скопления людей без определенного места жительства на своем автомобиле.

Тем же указом президента два челябинский врача были награждены медалью Луки Крымского за заслуги в здравоохранении. Это Татьяна Басова и Татьяна Мазур, которые работают в поликлинике частного медицинского учреждения «РЖД-Медицина».