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Премьер-министр Беларуси приедет с рабочим визитом в Свердловскую область

Свердловскую область с рабочим визитом посетит премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Об этом сообщает белорусское издание БЕЛТА. В Екатеринбурге у него запланирована встреча в формате один на один с губернатором Евгением Куйвашевым.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сейчас Роман Головченко находится в Иркутской области. Он уже провел встречу с главой региона Игорем Кобзевым и посетил Иркутский авиационный завод.

Напомним, по итогам 2022 года товарооборот Свердловской области с Республикой Беларусь составил около $610 млн, что на 25% больше, чем в прошлом году.

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