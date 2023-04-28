РБК: Александр Акопов вышел из совета директоров «Амедиатеки»

Основатель кинокомпании «Амедиа» Александр Акопов перестал быть совладельцем онлайн-кинотеатра «Амедиатека», следует из отчетности основного юрлица видеосервиса (ООО «А сериал»), которую приводит РБК. В документе указывается, что из состава совета директоров «Амедиатеки» господин Акопов вышел 22 ноября 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

С 23 ноября Александр Акопов вступил в должность генерального директора телеканала СТС и заместителя гендиректора Национальной медиа группы. Он сменил на этих должностях Вячеслава Муругова, который, как сообщили «Ъ», «принял решение покинуть компанию».

После ухода господина Акопова других изменений в составе совета директоров «Амедиатеки» не произошло, отмечает РБК. В него входят американский бизнесмен глава Access Industries Леонард Блаватник, а также топ-менеджеры Access Industries Сергей Карпухович, Анатолий Акименко и Александр Шенкман.

Александр Акопов — российский продюсер, под руководством которого были разработаны и выпущены более 100 телевизионных программ и сериалов. В 2002 году он основал группу «Амедиа». В июне 2015 года господин Акопов передал Леонарду Блаватнику принадлежащие ему акции одноименной кинокомпании (производит сериалы и шоу), а также пакет в студии «Медиа-сити» (сдает в аренду съемочные павильоны).

Выручка «Амедиатеки» по итогам 2022 года увеличилась на 39,4% и составила 4,78 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 37,1%, до 970,7 млн руб. Портал vc.ru писал, что «Амедиатека» стала единственным онлайн-кинотеатром на российском рынке среди опубликовавших отчетность, которой удалось завершить год с чистой прибылью.

Милена Костерева