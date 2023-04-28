Уголовное дело возбуждено после пожара в омском селе Новокарасук, где сгорели восемь построек

В Омской области возбуждено уголовное дело о халатности после пожара, произошедшего в селе Новокарасук 27 апреля, сообщает СУ СКР по Омской области. Установлено, что возгорание произошло около 17:00 местного времени – вспыхнула сухая трава между жилыми домами.

В результате пожара сгорели восемь построек, включая пять жилых домов. Пострадавших в результате происшествия нет. В тот же день в Омской области произошел пожар в селе Чистоозерье. Там сгорели 15 построек, включая четыре жилых дома. Ожоги получил местный житель.

«Встретился с жителями села Чистоозерье. От пожара в этом населенном пункте пострадало девять человек. Выплатим людям 50 тыс. руб. от минтруда и 100 тыс. руб. из резервного фонда правительства Омской области. Также будет выплата от муниципалитета»,– сообщил врио губернатора Виталий Хоценко.

Также власти Омской области запросили у Федерального агентства лесного хозяйства дополнительную помощь в борьбе с сезонными пожарами.

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Оксана Павлова