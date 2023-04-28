Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели восьмилетнего мальчика при пожаре в Реже

В Реже (Свердловская область) возбудили уголовное дело о причинение смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ) из-за гибели восьмилетнего мальчика при пожаре. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, инцидент произошел днем 27 апреля в частном доме на ул. Советской. По предварительным данным, пожар начался в районе автомобиле, стоявшего во дворе дома. Отец погибшего мальчика рассказывал, что в тот момент их с супругой не было дома, а мальчик находился на дистанционном обучении.

Глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых рассказал, что отец мальчика работает трактористом, а мама – в местной больнице. В полиции считают, что ребенок, находившийся дома один, мог затеять игру с горюче-смазочными материалами во дворе дома, что и привело к пожару.

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