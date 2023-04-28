«Авито Недвижимость»: квартиры в городах-миллионниках стали продаваться дольше

Срок экспозиции объявлений о продаже квартиры в 16 российских городах-миллионниках вырос на 12,1% с марта 2022 года по март 2023-го. Среднее время экспозиции изменилось с 140 до 157 дней. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимости».

Больше всего срок продажи квартиры увеличился в Краснодаре — на 69,7%, с 99 до 168 дней. На втором месте Казань, где показатель вырос на 48,1%, с 79 до 117 дней. На третьем — Москва с ростом на 44,6%, с 92 до 133 дней. Меньше всего показатель вырос в Челябинске — на 0,9%, с 107 до 108 дней. На втором месте находится Омск, где срок экспозиции изменился на 4%, с 125 до 130 дней.

При этом по итогам марта 2023 года в некоторых городах-миллионниках срок экспозиции уменьшился. Квартиры стали продаваться быстрее в Омске (со 136 до 130 дней), Нижнем Новгороде (со 131 до 128 дней), Самаре (149 до 146 дней), Челябинске (со 110 до 108 дней), Уфе (со 112 до 111 дней) и Ростове-на-Дону (со 116 до 115 дней).

«За год объем предложения квартир на вторичном рынке недвижимости вырос на 26,2%. Покупателям доступно значительно больше объектов, чем годом ранее — есть из чего выбрать, нет ажиотажа — это привело к росту срока поиска покупателя. Быстро продаются только объекты с хорошей транспортной доступностью и хорошими скидками от собственников»,— сказал Сергей Хахулин, руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости»

Олеся Павленко