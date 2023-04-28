Четверо уфимцев обвиняются в похищении человека

В Уфе четверо участников преступной группы обвиняются в похищении человека (п.п. «а, в, г» ч. 2 ст. 126 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

По данным «Ъ-Уфа», это 26-летний Егор Киселевич, 18-летний Руслан Салахов, 24-летний Шамиль Сафин и 25-летний Александр Бердин.

По версии следствия, в феврале текущего года 26-летний уфимец украл 90 тыс. руб. из квартиры своего знакомого Егора Киселевича. Тот попросил троих друзей помочь ему вернуть похищенное. Сообщники выследили мужчину, избили, надели наручники и вывезли на автомобиле в гараж на территории СНТ «Отдых» Уфимского района, требуя вернуть деньги. Не добившись результата, обвиняемые перевезли его в Уфу на квартиру одного из сообщников.

Потерпевшему удалось по телефону сообщить о своем местонахождении отцу, который помог сыну выбраться, выломав решетку на окне квартиры, расположенной на первом этаже.

Обвиняемые признали вину. Уголовное дело будет направлено в Советский районный суд.

Ранее Советский районный суд признал потерпевшего виновным в краже с проникновением в помещение (ч. 2 ст. 158 УК РФ) и приговорил его к лишению свободы на 1,5 года условно с испытательным сроком на два года.

Майя Иванова

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