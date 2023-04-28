В результате обрушения стены строящегося дома в Пестречинском районе пострадали два человека

В деревне Куюки в Пестречинском районе при обрушении стены строящегося дома пострадали два человека. Об этом сообщает ТАСC со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения.

Сам инцидент произошел накануне вечером. В деревне обрушилась стена строящегося трехэтажного дома. Детали происшествия уточняются. Кинологи обследовали завалы и выяснили, что людей там нет.

Пострадавших госпитализировали в больницу. При этом одного из них отпустят домой, поскольку он получил легкую травму головы. Дежурство скорой помощи на месте обрушения стены завершилось.

"Ъ-Казань"