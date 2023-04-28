Жители Башкирии взяли займы на 1,1 млрд рублей

В первом квартале текущего года спрос на среднесрочные потребительские займы в микрофинансовом секторе среди жителей Башкирии увеличился: поступило на 14,5% заявок больше, чем за аналогичный период прошлого года — 138,5 тыс. Из них одобрено 19,8 тыс. заявок на 1,1 млрд руб. Количество одобрение сократилось в среднем на 12%, а объем выданного финансирования — на 8,2%, сообщает онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman.

Среднесрочные потребительские ссуды — займы на суммы в пределах 100 тыс. руб. со сроком погашения до полугода. Целевая аудитория таких займов – заемщики МФО, планирующие крупные покупки, предприниматели, которые берут средства на пополнение оборотного капитала, закрытие кассового разрыва или личные нужды.

Учащение случаев отказов в займах эксперты объясняют консервативной системой оценки кредитоспособности на фоне общей неопределенности в экономике.

Влада Шипилова

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